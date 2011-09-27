Тимошенко просить західних лідерів підписати Угоду про асоціацію

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність якомога швидше підписати угоду з ЄС про асоціацію, незалежно від результатів судового розгляду її справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам під час технічної перерви у судовому засіданні.

«Я звернулася до лідерів Європейського Союзу і сказала про те, що треба чітко розділяти ЯНУКОВИЧА і його оточення та народ України як невід’ємну складову європейської родини. І я попросила не ставити ні в яку залежність все, що відбувається зараз з моєю власною долею, в якусь залежність від того, буде підписана угода асоціації чи ні, тому що підписання угоди про асоціацію - це історичний етап, історична подія, які треба зробити не для того, щоб якимось чином відзначити ЯНУКОВИЧА, а для того, щоб раз і назавжди закрити нам шлях у минуле», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме підписання угоди з ЄС про асоціацію України поставить крапку в усіх дискусіях навколо шляхів майбутнього розвитку України.

«Альтернативи об’єднання України в європейську спільноту, з країнами Європейського Союзу не існує, і ніякі Януковичі ні з яким згортанням демократії, ні з якими корупційними виходками і політичними репресіями, я переконана, не здатні зупинити історичний шлях України в європейську спільноту», - резюмувала вона.