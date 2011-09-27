Янукович пропонує не вважати злочином обман покупців

Днями Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подасть до парламенту закон про декриміналізацію економічних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами С.ТІГІПКА, до складу робочої групи, яка під його керівництвом розробляла законопроект, приєдналася відповідна робоча група Президента.

«За рахунок цієї ініціативи була подвоєна кількість статей, які потрібно виключити з Кримінального кодексу, які сьогодні не працюють, але за якими відкривають тисячі справ», - зазначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ заявив. що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня (19-25 вересня) внесе до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

За його словами, пропонується скасувати кримінальну відповідальність за 18 статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про ст. 202 (порушення порядку господарської діяльності та діяльності з надання фінансових послуг), ст. 203 (заборонені види господарської діяльності), ст. 207 (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), ст. 208 (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, порушення здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підроблення знаків поштової оплати, незаконне виготовлення або використання державного клейма).

А.ПОРТНОВ також повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ ініціює скасування кримінальної відповідальності за ст. 218 (фіктивне банкрутство), ст. 220 (приховування стійкої фінансової неспроможності), ст. 221 (незаконні дії у разі банкрутства), ст. 223 (розміщення цінних паперів без реєстрації їхнього випуску), ст. 225 (обман покупців і замовників), ст. 226 (фальсифікація засобів вимірювання), ст. 228 (примушування до антиконкурентних узгоджених дій), ст. 234 (незаконні дії щодо приватизаційних цінних паперів), ст. 235 (дії з державним майном).

За його словами, відповідальність за вищезгадані злочини буде встановлюватися Кодексом про адміністративні правопорушення.