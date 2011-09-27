Кірєєв видалив з залу третього депутата підряд

Суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ ухвалив видалити з залу до кінця судового процесу в газовій справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО народного депутата від НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як Ю.КАРМАЗІН наголосив, що в документах, які були долучені до справи, чітко доводиться відсутність складу злочину з боку Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед цим прокурор Лілія ФРОЛОВА зауважила, що деякі документи, на долучені яких наполягала сторона Ю.ТИМОШЕНКО, не варто брати до уваги як докази через те, що вони насправді не доводять відсутність складу злочину. Це обурило Ю.КАРМАЗІНА і він почав закликати суддю припинити такі незаконні дії.

У свою чергу Р.КІРЄЄВ попросив його підвестися. Разом з Ю.КАРМАЗІНИМ підвелися всі депутати, які були присутні в залі. Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення Ю.КАРМАЗІНА із зали, зважаючи на «неприпустиму поведінку та перешкоджання веденню судового засідання.

Ю.КАРМАЗІН наголосив, що це рішення Р.КІРЄЄВА є неправомірним. «Відкрий закони, хлопче, в Адміністративному кодексі такого нема», - сказав Ю.КАРМАЗІН, покидаючи залу суду.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила обурення з цього приводу. «Ні моралі, ні совісті, ні честі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до Р.КІРЄЄВА.

Р.КІРЄЄВ пригрозив всім, хто порушує порядок в судовому засіданні, також видаляти їх із зали. «В разі продовження порушення порядку суд буде приймати рішення про видалення», - сказав Р.КІРЄЄВ.

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Трохи згодов Кірєєв видалив із зали суду, де розглядається газова справа проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, двох народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» - Володимира БОНДАРЕНКА та Остапа СЕМЕРАКА.

Це сталося після того, як В.БОНДАРЕНКО перервав зачитування прокурором Лілією ФРОЛОВОЮ обвинувальної резолюції. Зокрема, Л.ФРОЛОВА зауважила, що мітинги під Печерським райсудом є тиском на суд.

В.БОНДАРЕНКО став обурюватися і закликав Р.КІРЄЄВА припинити подібні виступи з боку держобвинувачення. Однак Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення В.БОНДАРЕНКА із зали за порушення порядку. «Вас посадять за вашу суддівську практику», - сказав В.БОНДАРЕНКО, звертаючись до Р.КІРЄЄВА і покидаючи залу.

Слідом за ним обурення висловив депутат О.СЕМЕРАК, посилаючись на те, що вже завершено робочий день і засідання має припинитися. «Ви порушуєте Конституцію України. Перестаньте застосовувати тортури до прокурора, яка зачитує матеріали вже понад 2,5 години», - сказав він. Після цього Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення О.СЕМЕРАКА.

В той же час народний депутат відмовлявся покинути залу суду, посилаючись на те, що суддя має надати чіткі юридичні обгрунтування свого рішення. Після тривалої суперечки Р.КІРЄЄВ оголосив перерву на 20 хвилин для того, аби О.СЕМЕРАКА вивели із зали. Однак він згодом вийшов сам.