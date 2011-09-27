Тимошенко зрозуміла, хто хоче загарбати українську ГТС

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що внаслідок створення консорціуму з управління газотранспортною системою України частина ГТС перейде у власність людей з оточення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам під час технічної перерви у засіданні Печерського райсуду Києва, що розглядає справу проти неї за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Сьогодні, по суті, вже перейшли до привласнення цієї газотранспортної системи. І я переконана, що після всіх маніпуляцій з газотранспортною системою частина цієї власності опиниться якраз у родин, які сьогодні якраз очолюють державу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр попередила всіх учасників такої «маніпуляції» про майбутню відповідальність.

«Ця влада піде, сумнівів немає, і газотранспортна система, і земля під Чорноморським флотом, і шельф Чорного моря, беззаперечно, будуть поновлені у власності держави, і тому раджу всім, хто приймає участь будь-яким чином в авантюрі по руйнації головної власності держави - газотранспортної системи – добре над цим подумати», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що свого часу ініціювала ухвалення закону про неможливість передачі газотранспортної системи у концесію або проведення її приватизації.

«Це найбільша, найкоштовніша власність, яка, в тому числі, забезпечує для України енергетичну безпеку, і, в тому числі, - газ власного видобутку для населення України», - зазначила вона.

«Якщо порівняти цінові параметри, за якими будується «Північний потік», «Південний потік», а також газопровід «Набукко», то можна зараз в цих ринкових умовах зробити висновок, що наша газотранспортна система коштує більше 200 млрд. євро. І те, що зараз під прикриттям нібито невигідних газових контрактів, після того як здали питання Чорноморського флоту, перейшли до здачі газотранспортної системи. І те, що зараз вони, по суті, позбавляють Україну права власності на об’єкт вартістю більше 200 млрд. євро - це бюджет України за п’ять років, - я думаю, це і є справжній злочин, який сьогодні чиниться», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Росія погодилась на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участі Європейського Союзу.