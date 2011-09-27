Суд над Тимошенко продовжать завтра

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 28 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРРЄВ оголосив, що судовий розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО розпочнеться завтра о 09.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді розпочалися судові дебати сторін у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Першою виступала сторона державного обвинувачення. Прокурор у своєму виступі попросила суд призначити Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.