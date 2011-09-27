Депутати БЮТ обсвистали прокурора
19:37, 27 вересня 2011Політика
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Міліція заблокувала вхід до суду
Народні депутати від БЮТ обсвистали прокурора Михайла ШОРІНА, який вийшов до журналістів повідомити про те, що держзвинувачення просить 7 років тюремного ув’язнення для екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, прокурор вийшов до журналістів, щоб повідомити, що сторона звинувачення вимагає 7 років ув’язнення для Ю.ТИМОШЕНКО.
У цей час депутати, що знаходяться у дворі Печерського суду, скандували: «Брехун, ганьба!». Прокурор після короткої заяви повернувся до будівлі суду.
Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО впритул наблизилися до арки, що веде до будівлі суду. Вони скандують: «Банду геть!» і тримають прапор України.
При цьому співробітники міліції заблокували вхід в арку.
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