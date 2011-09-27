Адвокат Тимошенко: дивно, що прокуратура просить лише 7 років

Адвокат Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК вважає необґрунтованим термін 7 років, якого державне обвинувачення просить для екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у вигляді покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Враховуючи те, що повністю необґрунтованим є обвинувачення, яке пред’явлено Ю.ТИМОШЕНКО, необґрунтованим є і той термін, який запросила прокуратура в 7 років позбавлення воді», - сказав він.

Захисник зауважив, що сторона Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що в діях екс-прем’єр-міністра немає складу злочину, і тому ні обвинувачення, ні термін не є законними.

На переконання О.ПЛАХОТНЮКА, «прокуратура або не хоче бачити, або не може бачити відсутність складу злочину».

О.ПЛАХОТНЮК також висловив здивування, що прокуратура попросила мінімальний термін 7 років для Ю.ТИМОШЕНКО, хоча за ст. 365 Кримінального кодексу України передбачений термін від 7 до 10 років.

«Особисто я пояснити це не можу, бо логіки в діях прокуратури немає. Вони говорять про безпрецедентний злочин і при цьому просять мінімальний термін позбавлення волі», - додав адвокат.