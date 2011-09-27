«Свобода» вимагає прибрати з вулиць вітання патріарху Кирилу

Чернівецька обласна організація ВО «Свобода» просить суд змусити голову Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла ПАПІЄВА «вчинити дії з демонтажу провокативних рекламних біл-бордів з гаслами «Буковина зустрічає свого патріарха» як таких, що розпалюють в області міжрелігійну ворожнечу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партійної організації, зазначивши, що відповідний позов направлено в окружний адміністративний суд.

Раніше, 21 вересня, буковинські «свободівці» звернулась до голови Чернівецької ОДА з вимогою невідкладно вжити заходів щодо зняття згаданих біл-бордів, які невідомі замовники розмістили вздовж шляхів Чернівецькій області до приїзду 1-2 жовтня в область глави РПЦ КИРИЛА.

У листі йшлося про те, що Україна є незалежною та суверенною державою, а Буковина - невід’ємна частина України, а не «територія російської держави, православну церкву якої очолює патріарх РПЦ Кирило». «Ті, хто дозволяє собі розміщувати на біл-бордах неправдиву, провокативну та з проявом меншовартості інформацію, мають бути притягнені до передбаченої Конституцією України та законами України відповідальності, а біл-борди з такою інформацією невідкладно зняті», - йшлося у заяві. «Свободівці» також погрожували демонтувати біл-борди, якщо обласна влада не демонтує їх до 25 вересня самостійно.

«Станом на 27 вересня відповіді від голови Чернівецької обласної державної адміністрації не отримано, біл-борди вздовж шляхів залишаються розміщеними, жодна реакція відповідальних посадових осіб на наше звернення відсутня», - відзначають місцеві «свободівці», покладаючи свої надії на суд.

Вони вважають, що бездіяльність посадових осіб «носить дискримінаційний характер щодо громадян України, які не визнають своєю церквою УПЦ Московського патріархату, прямо порушує норми Конституції і Закону, що декларують відсутність у держави переваг стосовно будь-якої церкви в Україні перед іншими, принижує честь, гідність та національну самоповагу осіб, які не бажають мати жодного відношення до УПЦ МП, а також такими, що недвозначно сприяють розпалюванню міжрелігійної ворожнечі та ненависті між мешканцями Буковини, а також ображають почуття громадян, які не є вірянами УПЦ МП».