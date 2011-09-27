Тимошенко: не припиняйте боротьбу, бо при владі режим окупантів

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує прокурорів і суддю в її справі у виконанні політичного замовлення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на судовому засіданні.

"Не мають ніякого значення ні закон, ні Конституція, ні справедливість у цьому судовому процесі. Я переконана, що кожне слово, яке говорять тут прокурори, які говорить суддя, узгоджується безпосередньо з ЯНУКОВИЧЕМ, і посередництво Адміністрації його є очевидним. І тому немає ніяких сумнівів, що все це робиться на політичне замовлення ЯНУКОВИЧА", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Після оголошення стороною державного обвинувачення заяви про необхідність призначення Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років екс-прем’єр звернулася до присутніх у залі народних депутатів: "Я вас прошу: не припиняйте боротьбу по захисту людей і по захисту України. Не зупиняйтеся ні на хвилину, тому що при владі – режим окупантів, і ви мусите зробити все, щоб вони з України пішли. Це ваша відповідальність разом з усіма опозиційними силами".

Після цього головуючий у судовому процесі з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву у судовому засіданні до 09.30 середи, 28 вересня.