З "Фронту змін" виключили двох депутатів

Депутатів Одеської міської ради Володимира РОНДІНА і Миколу ПЄСТРУЄВА виключено з фракції «Фронту змін» за нездатність виконувати опозиційні завдання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу лідер фракції Олександр ОСТАПЕНКО.

Як відзначив О.ОСТАПЕНКО, «в умовах посилення опозиційної діяльності «Фронту змін» деякі депутати, обрані членами міськради за списками від партії, виявилися нездатними виконувати зростаючі завдання».

Зокрема, після виборів до місцевих рад, констатував він, М.ПЄСТРУЄВ працює на посаді начальника комунального підприємства і не може виступати опонентом влади. А В.РОНДІН змушений під тиском міського керівництва виступити з критикою ініціативи «Фронту змін» щодо проведення референдуму про недовіру меру Олексію КОСТУСЄВУ, заявив О.ОСТАПЕНКО.

«Відповідні документи про зміну складу фракції «Фронту змін» ми сьогодні передали до міської ради», - зазначив лідер депутатської фракції