Держслужба: у СІЗО заразитися туберкульозом неможливо

Державна пенітенціарна служба України виключає можливість зараження екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у СІЗО ВІЛ-інфекцією, СНІДом або туберкульозом.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні пенітенціарної служби у зв’язку із коментарями Ю.ЛУЦЕНКА про неналежні умови його тримання та лікування в Київському СІЗО.

У пенітенціарній службі зазначають, що в Київському СІЗО дійсно утримуються заарештовані, які хворі на ВІЛ-інфекцію, СНІД або туберкульоз. Але у відповідності з діючою нормативною базою, перші дві категорії ув’язнених мають утримуватись на загальних умовах (без ізоляції), і при дотриманні особою заходів профілактики зараження ВІЛ-інфекцією є неможливим.

В свою чергу хворі на туберкульоз ізолюються від загальної маси ув’язнених та утримуються у відповідних приміщеннях медико-санітарної частини СІЗО, що також унеможливлює захворювання, оскільки не допускається прямий контакт тубхворих з іншими заарештованими, тим більше Ю.ЛУЦЕНКОМ, камера якого знаходиться на значній відстані та в іншому режимному корпусі СІЗО, підкреслюється у повідомленні.

Крім того, у відповідь на заяви про обов’язок керівництва Київського СІЗО організовувати та здійснювати лікування Ю.ЛУЦЕНКА, у пенітенціарній службі зазначають, що згідно з комісійними висновками фахівців МОЗ України від 20 вересня, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА визнано таким, що не потребує лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я МОЗ України. Надані комісією фахівців МОЗ України рекомендації виконуються в межах Київського СІЗО.

Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА перебуває під динамічним наглядом медперсоналу Київського СІЗО. Скарг або заяв від екс-міністра на адресу керівництва або персоналу СІЗО не надходило, зазначається у повідомленні.