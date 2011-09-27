Представники БЮТ заявляють, що міліція застосувала сльозогінний газ до учасників пікету на Хрещатику.

Про це оголосив у мікрофон зі сцени під Печерським судом керівник київського осередку партії "Батьківщина" Юрій ОДАРЧЕНКО, передає «Українська правда».

"Міліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Скоро вони будуть стріляти кулями у власний народ", - заявив він.

За його словами, це сталося, коли екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО вивозили до СІЗО з приміщення Печерського суду.

Ю.ТИМОШЕНКО вивели з суду через сусідній двір.

Водночас щоб відволікти увагу присутніх у залі суду депутатів, співробітники "Беркуту" оточили порожній автозак, таким чином створивши ілюзію, що саме на ньому будуть вивозити Ю.ТИМОШЕНКО.

Коли журналісти підійшли до виходу із двору Печерського суду, було видно струмені газу, які піднімалися в повітря біля проїжджої частини вулиці Хрещатик