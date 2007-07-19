Луценко: виборчі фонди Самооборони і Нашої України повністю сформовані

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» не має необхідності «залучати сторонніх олігархів для фінансування своєї виборчої кампанії», заявив на прес-конференції лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав, що фінансові потужності «Нашої України» та «Народної самооборони», а також «наших союзників по демократичному табору достатні для проведення ефективної кампанії».

За його словами, «це все відкриті джерела, це все кошти після оплати відповідних податків».

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, «жодна людина, яка буде фінансово допомагати в рамках чинного законодавства наповненням фінансами фонду блоку, не буде мати при цьому жодних преференцій у блоці».

За словами лідера блоку, на сьогодні виборчий фонд «Народної самооборони» повністю сформований і грунтується «виключно на спонсорі блоку, який є ідеологічно вмотивований – члені «Самооборони» Давиді ЖВАНІЇ».

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, також повністю сформований виборчий фонд «Нашої України».

Відповідаючи на запитання, чи не буде президент консорціуму «Індустріальна група» Віталій ГАЙДУК фінансувати виборчу кампанію блоку, оскільки є близькою людиною до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і Президент вітав його з днем народження, Ю.ЛУЦЕНКО пожартував, що дуже хотів би, щоб усі ті, кого В.ЮЩЕНКО поздоровляв з днем народження, фінансували виборчу кампанію блоку, «але виключно на безкорисливій основі».