Російські експерти: в Україні почнеться кругообіг прем'єрів у в'язницях

Російські експерти скептично ставляться до можливості створення тристороннього (Україна-Росія-ЄС) консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вони заявили в ході відеомосту Москва-Берлін.

Зокрема, завідуюча відділом розвитку нафтогазового комплексу Росії та світу Інституту енергетичних досліджень РАН Тетяна МІТРОВА зазначила, що ця ідея обговорюється ще з початку 2000-х років, але, на жаль, у сучасних політичних реаліях не вдається.

За її словами, тоді була зацікавленість із боку російських і німецьких компаній, але не було політичної підтримки з боку ЄС. Також дуже швидко змінювалася позиція, причому в негативний бік.

«Як домовлятися, я не дуже розумію... Хоча ідея в якомусь ідеальному світі була б дуже конструктивною», - сказала Т.МІТРОВА.

У свою чергу, генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ зазначив, що в 2002 році були підписані документи щодо консорціуму.

«Після цього вийшов представник українського уряду й сказав, що створення консорціуму означає передачу Україні права на реекспорт газу. Після цього Росія з цього проекту вийшла», - сказав він.

К.СИМОНОВ також вважає, що залишається відкритим питання, хто гарантуватиме виконання домовленостей із боку України.

«В Україні влада змінюється достатньо швидко, і в чомусь це добре, але зараз почнеться кругообіг прем`єрів у в`язницях. У цій ситуації, коли зміниться влада, може відбутися те, що відбулося з екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО, коли виявили, що вона зрадник України й не мала права давати вказівки на підписання контракту від 2009 року», - сказав К.СИМОНОВ.

Він вважає, що сьогодні бажання європейців увійти до цього консорціуму не спостерігається.

Заступник генерального директора, науковий керівник Російського енергетичного агентства Леонід ГРИГОР’ЄВ вважає, що через територію України проходить до 140 млрд. куб. м газу, і цей обсяг замістити іншими маршрутами неможливо.

За його словами, модернізувати ГТС України треба незалежно від створення консорціуму.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня єврокомісар із питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР у Києві заявив, що вважає за доцільне створення тристороннього (Україна-Росія-ЄС) консорціуму з управління газотранспортною системою України.