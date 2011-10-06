На Януковича подали до суду через Кірєєва

Народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО подав до суду на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА через його незаконне призначення Родіона КІРЄЄВА суддею Печерського районного суду Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина», депутат просить визнати незаконним призначення Р.КІРЄЄВА до Печерського райсуду.

Аргументуючи свої позовні вимоги, Ю.ОДАРЧЕНКО зазначає, що переведення цього судді з Березанського районного суду Київської області відбувалося з грубим порушенням вимог Конституції України та чинного законодавства.

Зокрема, депутат просить звернути належну увагу на те, що про конкурс на заміщення вакантної посади Вища кваліфікаційна комісія суддів України не інформувала ні на своєму офіційному веб-порталі, ні у газетах «Голосі України» та «Урядовий кур’єр». Крім того, вказується на відсутність результатів кваліфікаційного іспиту, які б дозволили Р.КІРЄЄВУ взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді. Фактично, Р.КІРЄЄВ оминув обов’язкову зараз процедуру перевірки професійної придатності, зауважив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Порушення процедури переведення судді призвело до того, що в конкурсі взяв участь лише один кандидат, який і переміг, і це при тому, що бажаючих зайняти посади суддів у цьому суді ніколи не бракувало, наголосив депутат.

Незважаючи на це, зазначив він, Вища кваліфікаційна комісія суддів, не провівши належного кваліфікаційного іспиту, надіслала Президенту рекомендацію на переведення судді, а Президент підписав відповідний указ.

На переконання позивача, суддя Р.КІРЄЄВ не має права відправляти правосуддя у Печерському райсуді Києва, а також не має права розглядати справу за обвинуваченням Юлії ТИМОШЕНКО. Розгляд кримінальних справ суддею, який не має належних повноважень, є грубим порушенням Конституції та міжнародних договорів, ратифікованих Україною, наголосив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Він зауважив: «Наскільки стало відомо, відповідач буде просити залишити позовну заяву без розгляду, мотивуючи це тим, що КІРЄЄВ був призначений понад 6 місяців тому. Відповідно до судової реформи, ухваленої за ініціативи Партії регіонів, строк позовної давності при оскарженні актів Президента становить 6 місяців. Позивач буде наполягати на тому, що лише зараз отримано відповіді на депутатські запити, які дозволили встановити факт незаконного призначення КІРЄЄВА до Печерського суду».