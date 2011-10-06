Гейтс попрощався з Джобсом його улюбленою фразою

Біл Гейтс попрощався зі Стівом Джобсом, заявивши, що для нього було "шалено великою честю" дружити і працювати з "батьком" Apple.

Як повідомляє ТСН, вираз "шалено великий" ("insanely great") був одним з улюблених висловів Джобса.

"Стів і я вперше зустрілися близько 30 років тому. Ми були колегами, конкурентами та друзями протягом більше половини нашого життя. Я буду безмірно за ним сумувати", - заявив Гейтс, додавши, що рідко кому вдавалося надати такий сильний вплив на світ, як засновнику Apple.

55-річний Гейтс і 56-річний Джобс були ключовими фігурами на початку розвитку персональних комп`ютерів в 1970-х і 1980-х роках.

"Я щиро засмучений звісткою про його смерть. У світі дуже рідко зустрічаються люди, здатні внести в нього внесок, подібний внеску Стіва, ефекти від якого буде відчувати ще не одне покоління", - заявив Гейтс, висловивши свої співчуття родині Джобса, а також усім, хто знав, дружив і працював із творцем Apple.

Президент США Барак Обама також попрощався із засновником Apple.

"Мішель і я глибоко засмучені звісткою про смерть Стіва Джобса. Стів був одним з найбільших американських винахідників - досить хоробрим для того, щоб мислити інакше, ніж всі, досить сміливим, щоб вірити в те, що він може змінити світ, і досить талановитим, щоб здійснити це ", - заявив Обама.

Фото AFP