Томенку цікаво, чому у Могильова не дійшли руки до «Беркута»

Реакція міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА на критику з боку опозиції щодо неадекватних дій правоохоронців під час затримання злочинців в Одесі підтвердила непрофесіоналізм як міліції, так і міністра.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі.

"Ця реакція підтвердила як непрофесіоналізм загалом, так і міністра зокрема", - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що А.МОГИЛЬОВ обіймає посаду міністра внутрішніх справ з березня 2010 року. "Навіть якщо попереднє керівництво не здійснювало підготовку та навчання спецпідрозділів МВС, то за півтора року це можна було здійснити", - сказав віце-спікер.

При цьому М.ТОМЕНКО додав, що у випадку інциденту в Одесі йшлося не про боротьбу з тероризмом, а про затримання кілера та його спільників.

За словами М.ТОМЕНКА, дуже дивною виглядає заява міністра внутрішніх справ про те, що відсутність у кожного правоохоронця гранатомета і вибухівки призвела до таких наслідків.

"Для спецоперацій такого рівня потрібна професійна робота, яка не потребує великої кількості гранатометів та вибухівки. Треба, щоб були підготовлені люди, які тисячі патронів використовуватимуть не на обстріл будинку, а робитимуть свою справу", - сказав М.ТОМЕНКО.

На жаль, додав він, сьогодні у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА немає розуміння необхідності скликання засідання Ради національної безпеки та оборони з питання реформування правоохоронних органів та надання оцінки бездіяльності СБУ та МВС.

"У той час як в Україні відпочивають злочинці, він вирішив повчитися досвіду економічної та інвестиційної діяльності у Греції, яка стоїть на межі дефолту", - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня під час парламентських слухань на тему «Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів» А.МОГИЛЬОВ пояснив, чому міліція погано спрацювала в Одесі під час затримання злочинної групи у ніч на 30 вересня.

А.МОГИЛЬОВ із сарказмом наголосив, що коли в 2005 році до керівництва міліції прийшли «фахівці», то в підрозділі «Беркут» були ліквідовані штурмові підрозділи, і тоді «вилучили всю серйозну зброю – вибухівку, гранатомети».

«І під тією «революційною хвилею» якихось змін з «Беркута» зробили ППС», - додав він.

За його словами, це одна з причин «тієї трагедії, що сталася в Одесі».

А.МОГИЛЬОВ підкреслив, що впродовж усіх цих років «було ліквідовано навчання проведення спецоперацій і у результаті до проявів тероризму наші підрозділи виявилися неготовими зовсім».

Міністр підкреслив, що для штурму в Одесі «ми по крихтах збирали те озброєння, яке необхідне для проведення спецоперації».