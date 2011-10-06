У ПР хочуть, щоб до законопроекту Януковича долучилася опозиція?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що парламентська більшість не давала жодних обіцянок фракції "БЮТ-Батьківщина" щодо декриміналізації статей, за якими висунуто обвинувачення колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та колишньому міністру внутрішніх справ України Юлію ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної Ради О.ЄФРЕМОВ нагадав, що сьогодні розглядається законопроект Президента України щодо декриміналізації статей, що «стосуються виключно представників бізнесу та підприємців».

Він наголосив, що «не було ніяких обіцянок, що під час розгляду даного питання включимо інше питання» щодо декриміналізації статей, за якими судять Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Як наголосив О.ЄФРЕМОВ, якщо «колеги будуть вносити відповідні пропозиції, то тоді по цій пропозиції визначиться сесійна зала».

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ВР не включила до порядку денного жодного законопроекту щодо декриміналізації статті, за якими висунуто обвинувачення екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Також парламент не підтримав у першому читанні законопроект, яким передбачалося вилучити з Кримінального кодексу України статтю 365, за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас опозиція наполягає на ухваленні закону про декриміналізацію злочинів із урахуванням їхніх поправок.