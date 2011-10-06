Опозиція попросила перерву

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10.50 на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, під час 30-хвилинної перерви відбудуться консультації щодо сьогоднішнього порядку денного.

Зокрема, на вимогу "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС проводитимуться консультації щодо законопроекту про декриміналізацію ряду статей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів