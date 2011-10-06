Акредитація на перший Відкритий кубок України з Тхеквондо WTF

Відкрито акредитацію для спортивних журналістів на перший Відкритий кубок України з Тхеквондо WTF.

На анонсуючій прес-конференції, що відбудеться в середу, 12 жовтня, о 13:30 в інформагентстві УНІАН, запланована демонстрація електронної системи суддівства Daedo, схваленої WTF (Всесвітня Федерація Тхеквондо) і офіційно прийнятої для проведення Літніх Олімпійських ігор в Лондоні в 2012 році.

Інноваційна методика дає максимальну об'єктивність суддівства бою. Журналісти матимуть можливість випробувати на собі роботу системи і протестувати ефективність сучасних засобів захисту спортсменів.

Серед учасників конференції - представники WTF та Федерації Тхеквондо Україна, консул Південної Кореї, чемпіонка Європи з Тхеквондо серед юніорів.

Акредитація обов'язкова:

Олександр ЛЕВЧЕНКО

(095) 610-57-53

levchenko@tactic.kiev.ua