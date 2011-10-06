У ВР все ще шукають компроміс щодо порятунку Тимошенко

На Погоджувальній раді парламенту лідери фракцій не змогли досягти домовленостей щодо декриміналізації статей, за якими звинувачують колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту після закінчення перерви, що відбулася на вимогу фракцій НУ-НС та "БЮТ-Батьківщина", під час якої і було проведено Погоджувальну раду, зазначив, що домовились «продовжити консультації для того, щоб вийти на рішення, яке дістане підтримку не 226, а абсолютної більшості сесійної зали».

Спікер зазначив, що серед варіантів пошуку компромісу була і пропозиція, щоб сьогодні розглядати президентський законопроект щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності в першому і другому читанні, внісши туди пропозицію щодо вилучення статті 365 з Кримінального кодексу України, за якою звинувачується Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЛИТВИН підкреслив, що у випадку, якщо не буде знайдено компромісу, то питання буде розглядатися за регламентною процедурою, тобто сьогодні в першому читанні, а тоді вже «розраховувати, що при розгляді поправок, уточнень і змін до проекту буде знайдено той компроміс, на якому сьогодні є відповідне наполягання з відповідною аргументацією, мотивацією».

В.ЛИТВИН визнав складність переговорного процесу.

За його словами, на Погоджувальній раді вирішили, що спікер оприлюднить результати засідання Погоджувальної ради, а депутати не виступатимуть з цього питання у зв’язку з тим, що «це може призвести до того, що ми будемо далі від домовленостей, ніж ми перебуваємо сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ВР не включила до порядку денного жодного законопроекту щодо декриміналізації статті, за якими висунуто обвинувачення екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Також парламент не підтримав у першому читанні законопроект, яким передбачалося вилучити з Кримінального кодексу України статтю 365, за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас опозиція наполягає на ухваленні закону про декриміналізацію злочинів із урахуванням їхніх поправок.

«Після провального голосування є тільки один вихід: внести до президентського законопроекту поправку від опозиції щодо 364-ї та 365-ї статей Кримінального кодексу і проголосувати цей законопроект вже терміново в цілому, а не розтягувати процес знущання над ТИМОШЕНКО та іншими опозиціонерами, які без жодних підстав продовжують перебувати за гратами», - заявив, зокрема, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.