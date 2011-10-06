У Києві презентували мистецький альбом, у якому «багато світла»

У філії Київського національного музею російського мистецтва (у «Шоколадному будинку»), відбувся вечір, присвячений презентації альбому художниці Галини МОСКВІТІНОЇ «Ангели Боги Будди», повідомляє її прес-служба. Захід, організований приватним фондом Arcane Аrt, проходить у рамках світового турне картин художниці під назвою «Кодекс Світла».

Альбом містить так звані світанги художниці, оригінали яких знаходяться в приватних колекціях і фондах. Серед них такі картини, як «Корабель Іштар», «Хмари та Птаха», «Гойдалки Жулая», «Школа Танцю» та інші.

Як повідомлялося, світовий тур художниці стартував у Тель-Авіві, надалі картини серії «Кодекс Світла» виставлятимуться в Мілані, Лондоні, Києві, Нью-Йорку.

«У 90-х роках, - ідеться в довідці прес-служби, - Г.МОСКВІТІНА почала працювати як графік і ілюстратор. У розквіті своєї кар`єри раптово зникла з арт-сцени. Тепер відомо, що близько 15 років вона провела на Сході, у монастирях Китаю й ашрамах Індії. Тепер Г.МОСКВІТІНА, за її словами, працює в жанрі «латернативного реалізму» й іменує свої живописні полотна – світанги (від «світло» та «якір»).