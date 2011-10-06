Євреїв обурили заяви гостей Шустера

Український єврейський комітет закликає керівників провідних українських телеканалів утриматися від запрошення «політичних пройдисвітів» та «професійних провокаторів» до участі у рейтингових телевізійних проектах.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президента Українського єврейського комітету, народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА.

«Український єврейський комітет висловлює своє обурення відверто провокаційними антиєврейськими заявами з боку лідера «Братства» Дмитра КОРЧИНСЬКОГО та голови Київської організації ВО «Свобода» Андрія ІЛЛЄНКА, які пролунали в ефірі «Шустер LIVE» 3 вересня на тему 70-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Впевнені, що подібні заяви не лише ображають пам‘ять жертв нацизму, але й дискредитують Україну в очах європейської та світової громадськості. Переконані, що жодні телевізійні рейтинги не варті того, аби ображати пам‘ять загиблих та спекулювати на історичних трагедіях", - підкреслюється в заяві.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, обговорювати трагічні сторінки історії України, а також проблеми історичного примирення за участю осіб із радикальними і відверто тенденційними поглядами – це ще більша помилка, ніж відсутність будь-яких дискусій та замовчування проблем. До того ж, в Україні не існує дефіциту достатньо фахових істориків, авторитетних мислителів та врівноважених політиків, які вміють казати правду та відстоювати власну точку зору, не вдаючись до спекуляцій, звинувачень і приниження гідності інших, зазначив президент УЄК.

«Безперечно, - додав він, - кожна людина в Україні має право на висловлювання власної точки зору з будь-якого питання, навіть відверті маргінали. Але, разом із тим, мають бути якісь чіткі морально-етичні межі, які не можна порушувати нікому, навіть неадекватним особам». Ці межі повинні визначати, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, не представники влади, а самі журналісти.

"Оскільки це вже не перші одіозні заяви з боку Д.КОРЧИНСЬКОГО, А.ІЛЛЄНКА та інших сумнівно відомих «медіа-політиків» та «теле-істориків», які спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та на приниження національної гідності громадян України інших національностей, вимушені звернутися до керівників та редакторів провідних українських телеканалів із закликом утриматися від запрошення «політичних пройдисвітів» та «професійних провокаторів» до участі у рейтингових телевізійних проектах. Вважаємо, що багатонаціональне і толерантне українське суспільство, а також світова громадськість, яка надає всебічну підтримку європейським прагненням України, позитивно оцінять такий крок з вашого боку", - резюмує в заяві народний депутат.