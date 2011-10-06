Що думають українці про ціну російського газу (опитування)

Переважна більшість опитаних українців (60%) вважає, що Україна платить за газ Росії ціну вище ринкової, і яка є завищеною.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», які представив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Групи Олексій АНТИПОВИЧ.

За його словами, за результатами дослідження, лише 13% українців вважають, що ціна на газ є ринковою і 1% - нижче ринкової. 26% не змогли визначитися з даного питання, при цьому більшість з них мешканці Донбасу і Сходу.

Понад половина опитаних у всіх регіонах (найбільше на Півночі) вважають ціну на газ для України завищеною. Навіть на Півдні 48% притримуються цієї думки, хоча чверть опитаних (вдвічі більше, ніж у решті регіонах) все таки переконані, що ціна на газ для України є ринковою і 3% - нижче ринкової.

Відповідно, переважна більшість (70%) вважають, що Україна повинна домагатися зниження ціни на газ. При цьому більшість (53%) переконана, що потрібно домагатися зниження ціни на газ без будь-яких поступок з боку України.

Лише 9% вважають, що потрібно домагатися зниження ціни на газ в обмін на продаж Росії української газотранспортної системи, 5% - в обмін на злиття українського «Нафтогазу» та російського «Газпрому», 3% - в обмін на вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Разом з тим 7% опитаних вважають, що не потрібно нічого вимагати - Україна повинна виконувати десятирічний контракт, підписаний з Росією у 2009 році. Зокрема, так вважає кожен п`ятий мешканець Півдня, кожен десятий прихильник Партії регіонів та КПУ. Ще 23% - не визначились з даного питання.

При цьому О.АНТИПОВИЧ додав, що попри таку впевненість громадян щодо необхідності зниження ціни на газ і виправданості таких дій, позиції нашої держави в переговорах з Росією вони бачать як надто слабкі.

Так, 60% опитаних вважають, що позиції Росії у переговорах з газових питань виглядають наразі сильнішими, 17% - цілком рівними і лише 6% думають, що позиції України є сильнішими. 18% - не визначились з даного питання. Цікаво, що найсильнішими позиції Росії бачать на Півночі - саме там, де найбільше нарікають на завищені ціни на газ для України.

Відповідно, лише 26% опитаних українців вірять в те, що Україна зможе найближчим часом переконати Росію знизити ціну на газ, 53% - не вірять. 21% - не визначились.

Важливо, що якщо в результаті переговорів ціна на російський газ буде знижена, до 48% українців можуть покращити своє ставлення до керівництва Росії, а 51% - до керівництва України. При цьому це декларують практично в усіх регіонах однаково.

Разом з тим, якщо в результаті переговорів ціна на російський газ зросте, до 44% українців можуть погіршити своє ставлення до керівництва Росії і 48% - до керівництва України. При цьому у мешканців Сходу і Донбасу ставлення до керівництва України може погіршитися значно більше, ніж до керівництва Росії.

Дослідження проводилося 17-27 вересня 2011 року. Аудиторія дослідження – населення України віком від 18 років. Вибіркова сукупність – 2 тис. респондентів. Метод дослідження – особисте формалізоване інтерв`ю згідно з опитувальником (fасе tо fасе).