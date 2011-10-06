Європейський суд – марна надія Тимошенко?

Європейський суд з прав людини не зможе скасувати вирок, який буде винесено Юлії ТИМОШЕНКО українськими судами. Таку думку українські юристи висловили журналу Weekly.ua.

Експерти пояснюють, що євросуд з прав людини розглядатиме справу виключно у рамках дотримання положень Конвенції про захист прав людини. Тобто питанням розгляду буде не винність-невинність Ю.ТИМОШЕНКО, а те, чи порушила держава Україна узяті на себе зобов`язання щодо захисту прав людини; чи одержувала Ю.ТИМОШЕНКО належний захист, чи була дотримана рівність сторін у доказах; чи був розумно застосовано запобіжний засіб утримання під вартою.

Крім того, як відзначив адвокат, кандидат юридичних наук Олександр СЕРЬОГІН, перш ніж Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати зможуть оскаржити вирок в Європейському суді з прав людини, їм потрібно буде вичерпати всі національні засоби захисту, і оскаржити вирок в Апеляційному суді міста Києва, Вищому спеціалізованому суді з кримінальних справ і у Верховному суді України.

За словами О.СЕРЬОГІНА, кожна інстанція розглядатиме позов від одного до трьох місяців і у будь-який момент має право повернути справу на дослідування до Печерського районного суду м. Києва або до Апеляційного суду Києва, або взагалі в Генеральну прокуратуру України, чим затягне процес ще на кілька місяців. І лише після того, як будуть вичерпані всі засоби національного захисту, адвокати Ю.ТИМОШЕНКО зможуть шукати правди в Європі.

Фактично це означає, що процес над Ю.ТИМОШЕНКО може затягнутися на невизначений термін, і наступні парламентські вибори можуть пройти без її участі, відзначає видання.