У Кличка кажуть, що кияни вже можуть прощатися з парками і скверами (перелік)

Столична влада планує подальше знищення зелених зон Києва, віддавши їх під забудову.

Про це йдеться в заяві депутатської фракції «УДАР Віталія Кличка», котру зачитала на засіданні Київради депутат Наталія НОВАК, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

Так, згідно з проектом Генерального плану, 486,28 га парків та скверів і 733,63 га земель лісового та рекреаційного призначення планують відвести під забудову, наголошується в заяві.

«Кияни остаточно можуть попрощатися із Солом’янським парком, Протасовим яром, парком біля Совських ставків, Лисою горою, схилами бульвару Дружби народів, парком «Аскольдова могила», скверами на Прорізній, Гончара та інших центральних вулицях, Пейзажною алеєю та Сирецьким парком, парками «Крістерова гірка» та «Оболонь», «Троєщина» та «Дружби народів», парком Кіото, островом Труханів, численними бульварами, Гідропарком та парком «Перемога», Дніпровською набережною та «Парком партизанської слави». Під «ніж» потрапляють всі лісництва, острів Жуків, Феофанія та Конча-Заспа», - йдеться у заяві.

Тому від імені мільйонів киян депутати закликають КМДА зупинитися й не проводити політику, котра призводить до знищення «зелених легень» Києва.

Також фракція «УДАР Віталія Кличка» оприлюднила сьогодні список територій, які планується передати під забудову: «Ми офіційно направляємо цей список до Кабінету міністрів України, аби там не погоджували Генплан столиці».

Крім того, у разі продовження такої тенденції «УДАР Віталія Кличка» ініціюватиме місцевий референдум, аби кияни визначились стосовно цього Генплану.

Як зазначають у фракції, презентація Генплану, яка проходила днями під керівництвом Олександра ПОПОВА, стала знаковою: «Фактично всі земельні ділянки, які роздані попередньою командою у рекреаційних зонах та про повернення яких місту рапортувала команда очільника міської адміністрації, у проекті Генплану не мають статусу рекреаційних. Тобто, їх повернули місту тільки для одного – віддати під забудову іншим».

«Втім, тоді не треба плутати поняття. Це називається перерозподіл власності, а не повернення вкраденого. Замість «молодої команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО» у Києві з’являється «молода команда ПОПОВА», йдеться в заяві фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді.