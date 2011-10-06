ПР хоче передати Почаївську лавру УПЦ Московського патріархату?

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС) наголошує, що Партія регіонів має намір передати Почаївську лавру для приватизиції УПЦ Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про Перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації (щодо виключення з переліку будівель Почаївської лаври)», ініційований народними депутатами Дмитром ШЕНЦЕВИМ (фракція Партії регіонів) та Юрієм БУТОМ (пройшов до ВР за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», зараз є членом депутатської групи «Реформи заради майбутнього» – УНІАН).

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що відповідно до даного законопроекту, «національне надбання українського народу може бути приватизоване і не підлягає жодному сумніву, в користь якої релігійної конфесії може відбутися ця приватизація».

За його словами, «цим закладається дуже небезпечний прецедент – прецедент приватизації національних релігійних святинь українського народу».

Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що все це «може призвести не тільки до громадських збурень, а й до серйозних міжконфесійних протистоянь в Україні».