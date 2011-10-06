Кириленко: у вівторок буде оголошено 7 років тюрми

До Кримінального кодексу не буде внесено поправки, які декриміналізують "статтю Тимошенко"

Про це, як повідомляє "Українська правда", в коментарі журналістам сказав лідер БЮТ Іван Кириленко.

"Руху назустріч немає жодного. Немає ні надії, ні проблисків", - сказав Кириленко.

Він також прогнозує на даному етапі засудження Тимошенко.

"Категорично, у вівторок буде оголошено 7 років тюрми", - сказав Кириленко.

"Ми подамо поправку в законопроект президента щодо декриміналізації статті, за якою проходить Тимошенко. Але ж я бачу по обличчях своїх колег – глухоніма сцена, тобто вона не пройде", - сказав Кириленко

Він зазначив, що регламент не дозволяє вносити між першим та другим читанням поправки, які суттєво змінюють закон.

"Поява на друге читання статті, яка не була при першому читанні – це порушення регламенту Верховної Ради, який на сьогодні має силу закону. Ми пропонуємо внести до проекту президента вже в першому читанні поправку. Навіть з голосу можна додати одну статтю в першому читанні", - зазначив він..

"Але наші колеги сидять глухонімими і мовчать", - додав Кириленко.