Грандіозне святкування 9-річчя радіостанції Kiss FM

У суботу, 8 жовтня, в столичному Міжнародному виставковому центрі відбудеться гучне святкування 9-річчя провідної танцювальної радіостанції України – Kiss FM.

Цей музичний фестиваль відкриє новий сезон танцювальних подій 2011-2012 і збере близько 8000 гостей. За його організацією стоїть компанія VIRUS Music, відома такими проектами як Sensation, Global Gathering, Godskitchen, Супердискотека 90-х, Піратська Станція і ін.

Отже, лайн-ап свята складається з восьми артистів, що представляють чотири країни. Вони широко відомі не тільки як популярні діджеї. Всі вони – відомі музиканти, треки яких звучать на всіх континентах!

ATB, Lange, W&W, Mark Eteson, Josh Gallahan, Susana (Live), Omnia, IRA’!

Святкування розпочнеться в суботу о 20.00 і триватиме до 6.00 ранку неділі.

Вартість квитків:

Стандарт - 249 грн.

VIP - 399 грн.

Офіційний сайт події тут.