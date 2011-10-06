Єфремов: ПР категорично проти змін до закону «під одну людину»

Фракція Партії регіонів категорично проти внесення змін до законодавства, зокрема кримінального, «під одну людину».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання журналістів, чи фракція голосуватиме за декриміналізацію статті 365 Кримінального кодексу України, за якою висунуто звинувачення щодо екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що «ми хотіли б системно працювати у цьому напрямі, а тут, на жаль, поки системної роботи не виходить». За його словами, «змусити когось проголосувати у залі практично неможливо». Рішення ухвалюються народними депутатами України, додав він.

О.ЄФРЕМОВ повідомив, що президентський законопроект про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності планується розглянути о 16.00 на вечірньому засіданні.

Як повідомлялося, президентський законопроект передбачає лише декриміналізацію господарських злочинів, тоді як опозиція наполягає на виведенні з-під кримінальної відповідальності злочинів, які підпадають під дію статей 364 і 365 Кримінального кодексу, за якими, зокрема, судять екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО і екс-главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Напередодні законопроекти від опозиції, в яких пропонувалося скасувати ці статті, депутати не включили до порядку денного ВР.