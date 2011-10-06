Бютівці штурмуватимуть Печерський суд?

Перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що народні депутати планують зайти в залу Печерського районного суду Києва під час оголошення вироку колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Так, ми плануємо», - відповів А.КОЖЕМ’ЯКІН на запитання журналістів, чи спробують парламентарії зайти в залу суду відповідно до закону про статус народного депутата.

За його словами, «ми будемо відпрацьовувати всі можливі дії, які будуть виключно в межах закону».

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що всю відповідальність за події, які відбудуться 11 жовтня в Печерському суді Києва, нестиме Верховна Рада та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, якщо не будуть вжиті заходи для виконання законодавства України щодо допуску, зокрема, народних депутатів до судової зали.

«Попереджаємо керівництво ВР про те, що все, що відбудеться 11 жовтня, у вівторок, в залі суду чи біля зали суду, чи біля будівлі суду, якщо не буде реакції ВР і особисто ЛИТВИНА, що це буде на совісті цього законодавчого органу», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він підкреслив, що недопуск до судової зали громадян і народних депутатів - «це відверте цинічне і показове ігнорування конституційних прав».

«Фракція "БЮТ-Батьківщина" не допустить згортання демократії в Україні, встановлення диктатури і вседозволеності для вузького кола обраних», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ 30 вересня ухвалив рішення про те, що під час оголошення вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО в залі суду зможуть бути присутні лише журналісти. Своє рішення він пояснив тим, що під час всього судового процесу присутні у залі суду особи неодноразово порушували порядок проведення засідань та неналежним чином поводились.

Водночас суддя дозволив фото- і відеофіксацію цього засідання 11 жовтня.