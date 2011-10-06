Наша Україна пропонує забрати гроші в ДУСі, ГПУ й СБУ і віддати на книжки

Народні депутати від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ та Володимир КАРПУК внесли на розгляд Комітету Верховної Ради з питань бюджету ряд пропозицій до проекту державного бюджету на 2012 рік про збільшення бюджетних видатків на покращення охорони здоров’я, українське книговидання та для закордонних українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, депутати пропонують збільшити обсяг бюджетних призначень Міністерству охорони здоров’я України на 1 792000,0 тис.грн. для встановлення з 1 січня 2012 року надбавки у розмірі 50% посадового окладу медичним працівникам (148645,5 штатних посад), які працюють у закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

Також у «Нашій Україні» пропонують збільшити обсяг бюджетних призначень на придбання лікарських засобів для лікування онкохворих дітей (98 500,0 тис.грн.); для забезпечення медичними препаратами дітей хворих на гемофілію (53700,0 тис.грн.); закупівлю медикаментів та медичних виробів для проведення гемодіалізу дітям (1900,0 тис.грн.); забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше (15800,0 тис.грн.).

Крім того, пропонується збільшити обсяг бюджетних призначень на «лікування громадян України за кордоном» до 52011,9 тис. грн., оскільки запланована сума дорівнює показнику 2011 року і становить лише 27% від потреби .

Також депутати запропонували збільшити видатки на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» до 60 000,0 тис.грн. та збільшити фінансування заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України до 11160,0 тис.грн.

Депутати пропонують забезпечити ці зміни за рахунок зменшення бюджетних видатків на фінансування діяльності Державного управління справами, зокрема, перевезення вищих посадових осіб, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, а також скорочення видатків на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості.

У «Нашій Україні» переконані, що кошти держбюджету пріоритетно мають бути спрямовані на фінансування соціальної сфери, вирішення актуальних соціальних і гуманітарних проблем для більшості громадян та усієї країни. В той же час є неприпустимим подальше збільшення видатків на утримання державного апарату або на галузеві дотації, які по суті розподіляються в інтересах олігархів, зазначають у партії.