Янукович знову піде до афонських старців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не повернеться до Києва відразу після офіційних зустрічей у Греції, що відбудуться сьогодні і завтра. Делегація Президента повернеться додому у п`ятницю, 7 жовтня, а він залишиться з приватним візитом і сходить на гору Афон.

Про це пише газета «Сегодня»,відзначаючи, що В.ЯНУКОВИЧ вже кілька разів бував на Афоні. Він відвідував Святу гору під час передвиборчої кампанії-2010 та напередодні виборів-2004 року.

Довідка УНІАН. Автономна чернеча держава Святої гори Афон — монастирська держава на східному виступі Халкідонського півострова — Айон-орос — в Егейському морі. Висота 1 тис. 935 м над рівнем моря.

Візантійський імператор Костянтин Погонат (правив у 668-685 рр.) віддав півострів Айон-орос у виняткове володіння ченців. У 8-му столітті грецькі затворники (анахорет) створили на Афоні так звану чернечу республіку. Перший монастир — Монастир Велика Лавра - на Афоні заснований в 962-963 роках грецьким ченцем Афанасієм. Із часом на Афоні виникло близько 20 укріплених чоловічих монастирів, і він став грати роль великого релігійного центру православної церкви. Перший російський монастир — Пантелеймонів монастир — закладений на Афоні в 1080 році.

Сьогодні Афон - релігійний, науковий і туристичний центр. Управління здійснюється представниками монастирів - святою общиною. Вища юрисдикція належить Константинопольському Патріархату Грецької православної церкви.

Відвідувати Святу гору дозволяється, відповідно до статуту монастирської держави, лише чоловікам. Жінкам заборонено навіть наближатися до побережжя. Іноземні громадяни повинні мати при собі дозвіл Міністерства у справах Македонії й Фракії (також у місті Салоніки).