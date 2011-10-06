Наливайченко «розжував», куди кличе Путін

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що будь-яку зовнішньополітичну концепцію, яку пропонують ззовні, необхідно оцінювати лише з позиції українських інтересів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», так він прокоментував у газеті «День» публікацію статті російського прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА про перспективи Євразійського союзу.

Українським інтересам суперечать обмеження суверенітету нашої держави та поява неконтрольованих наднаціональних (а насправді - ненаціональних) органів, заувжив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Суперечить українським інтересам все, що обмежує свободу і права громадянина, перешкоджає вільному економічному розвитку, зазіхає на приватну власність і перешкоджає чесній конкуренції», - наголосив він.

«За 20 років у нашій країні прижився тип політика, який постійно грається «в піддавки» з Кремлем, який у тій чи іншій формі відволікає нас від магістрального шляху до об’єднаного європейського простору демократичних принципів та економічних переваг», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, «ринок Європейського Союзу - це ринок півмільярда людей планети, які живуть в достатку, це ринок передових технологій, найбільших у світі внутрішніх інвестицій і стабільних економічних стандартів, які стимулюють конкуренцію і прогрес».

Він наголосив: «Ринок «євразійського простору» - це примара, його не існує. Бо на його місці - майже 100 мільйонів населення, переважна більшість якого перебуває за межею бідності, із застарілою інфраструктурою радянського типу, тотальною корупцією, несправедливим судочинством і авторитарними стандартами, за якими «сильніший керує всім та всіма».

«Під час нещодавньої економічної кризи поведінка обох «економічних моделей» була дуже характерною. У той час, коли країни-члени ЄС увійшли до єдиної спілки, щоб врятувати Грецію, Росія висунула ультимативні умови забрати ГТС у Білорусі. Як і для України, так і для Росії лише послідовний рух до непорушних демократичних стандартів управління державною і життя суспільства, до свободи особистості і захисту громадянських прав, до справедливого судочинства, до прозорих і вільних правил економічного життя є безальтернативною формулою національного, політичного та економічного відродження і оновлення», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Разом з моїми однодумцями я пропоную і підтримую доктрину українського світу. Це означає інтеграцію до європейського простору. Це означає докорінне оновлення життя в нашій країні. Це означає встановлення економічних правил, за допомогою яких буде створено робочі місця, підтримати малий і середній бізнес, залучити зовнішні і внутрішні інвестиції, не боячись корупції. Це означає повну реформу медичної галузі й соціальної сфери, щоб до людей ставилися не як до бидла, а як до головної цінності держави. Це означає очищення України від всього совкового мотлоху, який через нестачу волі не вдалося відкинути нашим попереднім лідерам. Це і означає український світ, який завжди стоятиме проти будь-яких неоімперських концепцій», - наголосив голова політради «Нашої України».