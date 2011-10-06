Адвокат каже, що Тимошенко стало гірше у СІЗО

Адвокат екс-прем`єр-міністра Микола СІРИЙ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО за весь час незаконного перебування у слідчому ізоляторі не отримала належної медичної допомоги і це призвело до погіршення стану її здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні журналістам біля Печерського районного суду Києва.

"Незаконно перебувати під вартою кожен день - це не просто. І знаходячись в такому стані, безперечно, Юлія Володимирівна не дуже добре себе фізично почуває і стан здоров`я її дещо погіршився", - сказав М.СІРИЙ.

У свою чергу адвокат Юрій СУХОВ додав, що захист поки не має жодної інформації про можливість перенесення дати оголошення судом вироку за результатом розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО.

"У нас немає такої інформації. Взагалі невідомо, яка буде ситуація щодо участі в цьому засіданні інших осіб, окрім журналістів, бо це рішення, його незаконність, навіть вже порушувалося у Верховній Раді. Це чергове незаконне рішення у цій справі", - зазначив Ю.СУХОВ.

"Ця справа слухається у відкритому режимі судового розгляду і не може бути жодних штучних обмежень для доступу всіх бажаючих в залу судового засідання", - резюмував М.СІРИЙ.