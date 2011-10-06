Нардеп обурюється, що одеському вбивці не зберегли життя

Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН вважає порушенням українського законодавства вбивство беззбройного російського терориста Аслана Дікаєва.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Ю.КАРМАЗІНА з приводу поширеного в Інтернеті відеоролика про останні хвилини життя А.Дікаєва та інтерв`ю одного з бійців спецпідрозділу міліції «Сокіл» про команду ліквідувати пораненого і готового здатися А.Дікаєва.

На думку депутата, «потрібно дати правову оцінку факту злочину, скоєного при затриманні цього російського бойовика. Адже стало відомо про заяви студентів Одеської юридичної академії - при відеозйомці чітко зафіксовано, що зброя була випущена, і він просив про пощаду, піднявши ліву руку вгору, оскільки був поранений у праву».

Таким чином, переконаний екс-прокурор Ю.КАРМАЗІН, «було порушено вимогу Кримінального кодексу України щодо затримання правопорушника, і належну оцінку цьому зобов`язана дати прокуратура, яка поки що відмовчується, а також Служба безпеки України. Оскільки А.Дікаєва фактично вбивали».

При цьому Ю.КАРМАЗІН зазначив, що ч. 2 ст. 38 Кримінального кодексу України чітко регламентує дії при затриманні особи, яка скоїла злочин: «перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне спричинення особі, яка скоїла злочин, тяжкої шкоди, що явно не відповідає небезпеці посягання або обстановці затримання злочинця».

«Злочинця слідувало, згідно з чинним законодавством, затримати і допитати, з`ясувавши при цьому, яким чином на території України могло довго існувати ОЗУ, які злочини скоїли його члени, за чиїми замовленнями, які плани були у злочинців. Проте це не зроблено», - наголосив юрист.

За його словами, те, що злочинця змусили замовкнути, - вельми тривожна обставина, адже йдеться про ознаки окремого складу злочину, передбаченого ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця) КК України».

«Оскільки жодної потреби у вбивстві не було, обставини цієї спецоперації потребують ретельного розслідування», - вважає перший заступник голови Комітету ВР з питань правосуддя Ю.КАРМАЗІН.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в ніч на 30 вересня ц.р. при затриманні злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте зловмисники втекли з місця події.

1 жовтня було встановлено, що злочинці переховуються на території одеського готелю «Особняк», і була проведена спецоперація із затримання, під час якої міліціонери ліквідували двох терористів, третьому вдалося втекти.

4 жовтня в Інтернеті з`явився ролик, знятий студентом Одеської юридичної академії (гуртожиток якої розташований в безпосередній близькості від готелю «Особняк»), в якому снайпери силових структур розстрілюють ватажка бандгрупи А.Дікаєва, який кинув автомат і побажав здатися правоохоронцям.

Начальник Одеського обласного УВС Михайло ЯЦКОВ сказав, що скандальний ролик «недостовірний», але підтвердив, що «дійсно, А.Дікаєв намагався прорватися з оточення, перестрибнувши у двір студентського гуртожитку».

«Комсомольская правда в Украине» опублікувала слова бійця «Сокола» про те, що перед штурмом їм було дано наказ: живих не брати. Також цей боєць розповів, що бачив, як А.Дікаєв якийсь час на бігу відстрілювався, а потім упустив автомат, йому вистрілили по ногах, він впав і - після короткого обговорення в ефірі - була дана команда про його ліквідацію.