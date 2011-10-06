Янукович говорив з президентом Греції у 3 рази довше запланованого

Україні та Греції потрібно працювати на подальшу розбудову своїх традиційно дружніх партнерських відносин.

Таке переконання висловив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в Афінах під час зустрічі з Президентом Грецької Республіки Каролосом ПАПУЛІАСОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що український та грецький народи здавна пов’язують почуття взаємної поваги та підтримки. «Ті традиції та зв’язки, які існують між українським і грецьким народами, не залежать від жодної політичної кон’юнктури», – переконаний він.

«Зараз Греція та її народ переживають складний період. Нам в Україні також важко, але ми приїхали зараз, розуміючи, що саме в такі часи треба зайняти дуже активну позицію, треба знаходити можливість підтримувати і допомагати одне одному. Це буде підтверджувати ті давні добрі традиції відносин, які склалися між Україною та Грецією», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Під час розширених українсько-грецьких переговорів В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що для успішного подолання наслідків світової економічної кризи Україна та Греція мають посилити співпрацю. «Є велике бажання допомогти одне одному. Тому я переконаний, що зараз настав час для значного підвищення координації наших дій у подоланні кризових явищ в Україні та Греції», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Безперечно, сказав він, масштабні реформи, які сьогодні здійснюються в Україні, допомагають долати кризові явища. Він зокрема, повідомив, що у 2010 році вдалося знизити дефіцит бюджету України з 14% до 5%. «2011 рік ми плануємо закінчити з дефіцитом не більше 3,5%», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Греції, вітаючи свого українського колегу від імені грецького народу, висловив упевненість, що державний візит В.ЯНУКОВИЧА стане важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин України та Греції.

«Я з великою радістю вітаю Вас і Вашу делегацію. Це дуже важливий момент у розвитку відносин між нашими країнами», – сказав К.ПАПУЛІАС.

Він оцінив взаємини між Україною та Грецією як відмінні. «Ваш візит надає нового поштовху для розвитку наших двосторонніх відносин. Ми можемо сказати, що 2011 рік є роком для нових зустрічей, для відродження наших двосторонніх зв’язків», - заявив К.ПАПУЛІАС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч у форматі «віч-на-віч» тривала понад годину замість запланованих 20 хвилин. «Це була дуже важлива, дуже дружня і дуже корисна для всіх нас бесіда», – підкреслив К.ПАПУЛІАС під час переговорів делегацій.