Опозиція бачить, що влада нав'язує народу вуличну розмову

У партії «Батьківщина» вважають, що в Україні розпочинається глибока політична криза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна народний депутат, член фракції "БЮТ-Батьківщина" Ігор ГРИНІВ.

Говорячи про законопроекти про вибори народних депутатів, І.ГРИНІВ зазначив: «Мені б хотілося збудувати таку систему, де можна було б створювати відкриті партійні списки. Просто в жодній країні світу поки що цього не вдалося. Якщо Україна буде першою країною, якій це вдасться, я буду за неї дійсно радий».

Він наголосив, що в інших країнах відкриті списки є певним підвидом мажоритарної системи, або ж ці списки є регіональними.

Як зазначив депутат, існування такої системи виборів у тій чи іншій країні зумовлюється її історичними особливостями.

«Україна знаходиться у глибокій не тільки економічній, але й політичній кризі. Мені здається, що ця криза є з розряду таких, які Україна вже двічі переживала (у 1991 і 2004 роках – УНІАН)… У мене складається враження, що влада чомусь дуже зацікавлена в ескалації ситуації і спробі нав’язати Україні так звану вуличну розмову. Тому що з будь-якої кризи завжди можна вийти на виборах», - наголосив І.ГРИНІВ.

На його думку, ефективність влади залежить від політичного і культурного рівня людей, які цю владу обирають.

З точкою зору про розгортання політичної кризи в Україні не погодився народний депутат від Партії регіонів Дмитро ШПЕНОВ. Зокрема, він наголосив, що розгляд законопроектів про вибори до парламенту за рік до проведення цих виборів свідчить про те, що правила гри вперше в історії України встановлюються задовго до виборчої кампанії.

У свою чергу, народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ висловився за підтримку відкритих списків на виборах до парламенту. «Україна вже пройшла експерименти і з системою мажоритарною, і з системою пропорційною, і з закритими списками. Насправді усі політичні сили демонструють бажання того, щоб продовжувати удосконалювати політичну систему і перейти до виборчої системи пропорційної, але з регіональними відкритими списками, коли громадянин буде обирати не тільки ту чи іншу політичну силу, а ще й певного кандидата від неї», - сказав А.ПАРУБІЙ.