Прокурори завершили допит Пукача

У суді оголошено перерву

Представники державного обвинувачення завершили допит колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Як повідомила УНІАН адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, далі на засіданні Печерського райсуду Києва допит О.ПУКАЧА вестимуть захисники потерпілої сторони. У судовому засіданні оголошено перерву до 10.30 10 жовтня.

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