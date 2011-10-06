Прокурори завершили допит Пукача

17:32, 06 жовтня 2011
Політика
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У суді оголошено перерву

Представники державного обвинувачення завершили допит колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомила УНІАН адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, далі на засіданні Печерського райсуду Києва допит О.ПУКАЧА вестимуть захисники потерпілої сторони.

У судовому засіданні оголошено перерву до 10.30 10 жовтня.

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