Прокурори завершили допит Пукача
17:32, 06 жовтня 2011Політика
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У суді оголошено перерву
Представники державного обвинувачення завершили допит колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Як повідомила УНІАН адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, далі на засіданні Печерського райсуду Києва допит О.ПУКАЧА вестимуть захисники потерпілої сторони.
У судовому засіданні оголошено перерву до 10.30 10 жовтня.
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