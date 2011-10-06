У Януковича поламався літак

Під час підготовки до вильоту офіційної делегації України до Греції через порушення регламенту експлуатації техніки службами аеропорту "Бориспіль" був пошкоджений борт номер один, пише газета Сегодня. Президент вилетів на резервному літаку. Через це переговори почалися з невеликою затримкою.

Переліт до Афін завершився успішно, зараз йдуть переговори Віктора Януковича і Каролоса Папуліаса.