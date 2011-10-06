Янукович зустрівся з опозицією - грецькою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в Афінах провів зустріч з головою провідної опозиційної партії Греції «Нова демократія» Адонісом САМАРАСОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Ми дуже часто, коли відвідуємо інші країни, зустрічаємося не тільки із владою, але й з опозицією».

«Мабуть, як і в кожній країні, в Україні також є опозиція, серед якої є радикально налаштовані опозиційні сили і є конструктивні опозиційні сили», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що українській стороні, безумовно, цікава точка зору не тільки грецької влади, але й точка зору опозиції як щодо двосторонніх відносин, так і внутрішніх справ, зокрема, проведення економічних реформ.

Він також ознайомив А.САМАРАСА з економічною ситуацію в Україні протягом останніх років.