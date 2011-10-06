Янукович назвав університет, який «робить більше за будь-яке МЗС»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував грецькій владі на державному рівні надати підтримку Маріупольському державному університету, який підтримує широкі зв`язки з грецькою громадою як в Україні, так й у Греції.

Про це він сказав під час своєї зустрічі з головою Парламенту Грецької Республіки Філіппосом ПЕТСАЛНІКОСОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Глава держави звернув увагу на внесок, який робить цей навчальний заклад для зміцнення українсько-грецьких зв’язків. «Те, що робить університет для розвитку українсько-грецьких відносин, не може зробити жодне Міністерство закордонних справ», - зауважив він.

Голова Парламенту Греції пообіцяв розглянути можливість підтримки Маріупольського університету на державному рівні, включаючи й участь парламенту.

Ф.ПЕТСАЛНІКОС звернув особливу увагу на роль навчальних закладів Маріуполя, Одеси, Севастополя у зміцнення двосторонніх відносин України та Греції, оскільки йдеться про вузи, де не лише викладається грецька мова, а й докладаються зусилля для збереження спадку грецької культури в Україні.

Також Ф.ПЕТСАЛНІКОС підкреслив вагомий внесок Президента України у підтримку цих навчальних закладів.