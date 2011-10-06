Від Януковича вимагають відповіді, чи збирається влада відпускати Тимошенко

Вихід із ситуації, яка склалася зі справами Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, залежить винятково від політичної волі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Владі треба чесно і відверто сказати, збирається вона відпускати ТИМОШЕНКО чи не збирається», - сказав він на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Порядок денний на сьогодні може бути тільки наступний. Перший варіант: парламент повертається до розгляду опозиційних законопроектів, які були відхилені вчора, й ухвалює в першому читанні один з них. Варіант другий: при голосуванні в першому читанні за президентський законопроект парламент чітко визначає, що до другого читання повинні бути враховані всі пропозиції опозиції, які провладна більшість вчора успішно провалила», - зазначив лідер «Фронту Змін».

«Є ще третій варіант. Вийдіть і чесно скажіть: Ми ТИМОШЕНКО випускати не збираємося, ми граємося зараз зі всією країною, показуючи, що начебто Україна європейська країна і хоче змінити кримінальний закон, який був народжений іще в 1927 році», - сказав А.ЯЦЕНЮК, додавши, що, схоже, саме третій варіант реалізує влада.

«Ніхто з провладної більшості не хоче прийняти рішення. Це рішення в руках виключно Президента України», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що від того, яким буде рішення Президента і провладної більшості, залежить, як розвиватиметься Україна далі: «Або зупиняються політичні переслідування і з політичними опонентами будуть боротися тільки в стінах парламенту і на виборах, або Україна залишається країною з невизначеним курсом і тільки розмовами про європейську інтеграцію».