У ПР ще не думали над поправками для Тимошенко

Фракція Партії регіонів у парламенті наразі не обговорювала можливість голосування за декриміналізацію статей, за якими обвинувачується екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, представник президента у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба каналу.

За його словами, президентський законопроект, ухвалений сьогодні у першому читанні, може бути доповнений поправками. Однак поки що опозиційні сили не подавали їх на розгляд парламенту.

"На сьогодні таких дискусій у фракції не було. Ми не обговорювали поправки, оскільки їх немає", - заявив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Законопроектом пропонується за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді штрафу. Суд може замінити штраф на інше покарання лише у разі його несплати протягом терміну, який встановлений судовим рішенням.

Зазначена модель пропонується також і для деяких випадків, передбачених статтями 364 і 365 Кримінального кодексу України, за якими судять лідерів української опозиції Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Опозиціонери наполягають на ухваленні закону про декриміналізації таких злочинів з урахуванням їхніх поправок.