Депутати вирішили не обмежувати рекламу ліків

Верховна Рада України відмовилася ухвалити рішення, що медичні препарати можуть рекламуватися тільки у спеціалізованих ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту Закону "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про рекламу" щодо обмеження реклами лікарських засобів проголосували 69 народних депутатів із 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом дозволялося розміщення і розповсюдження реклами лікарських засобів лише у відповідних спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, або шляхом розміщення внутрішньої реклами у закладах охорони здоров’я, аптечних закладах, а також розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.