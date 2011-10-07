ВР може не ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС без згадки про членство?

Верховна Рада може не ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС у разі, якщо в ній не буде згадки про можливість членства України в Євросоюзі. Про це заявив народний депутат України, заступник голови Комітету ВР у закордонних справах Леонід Кожара, коментуючи перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

"Відсутність такої згадки порушує баланс політичних сил в Україні відносно європейської інтеграції і дасть перевагу тим, хто штовхає Україну убік від Європи. Це може зробити негативний вплив на співвідношення політичних сил в парламенті в ході ратифікації Угоди, посиливши голоси опонентів асоціації України з ЄС. Відповідно, нам буде значно важчий знайти підтримку в парламенті коли це питання буде винесено на голосування", - цитує Укрінформ слова нардепа.

Кожара підкреслив при цьому, що Україна зацікавлена в підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої і усеосяжної зони вільної торгівлі. За його словами у Україні давно досягнутий консенсус між представниками влади і опозиції про підтримку європейської інтеграції України, з чим згодна і більшість громадян. "Тому для нас украй важливо, щоб такий серйозний крок, як підписання Угоди про асоціацію містив згадку про європейську перспективу України", - підкреслив він. На думку Кожари, включення такого пункту в угоду буде позитивно сприйнято в українському суспільстві і представниками провідних політичних сил.