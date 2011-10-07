Кабмін передав ряд функцій Держмитслужби Мінфіну

Кабінет міністрів України переклав ряд функцій Державної митної служби України на Міністерство фінансів.

Згідно з урядовою постановою (№1016 від 5 жовтня 2011 року), розміщеному на офіційному сайті Кабміну, вносяться зміни в ряд постанов, які регулюють діяльність Держмитслужби.

Так, вносяться зміни в урядову постанову №255 від 23 лютого 1999 року «Про посилення контролю за доставкою в митницю призначення вантажів, які переміщаються під митним контролем». Змінами передбачається, що вивезення за митну територію України, транзит через територію окремих видів товарів визначатиметься не Держмитслужбою, а Мінфіном.

Крім того, Мінфіну передано право визначати спрощений порядок митного оформлення товарів, а також порядок та умови надання періодичної митної декларації (зміни в постанову №1985 від 25 грудня 2002 року) тощо.

Постановою передбачається скасування дії постанови Кабміну №940 від 18 липня 2007 року «Про затвердження Положення про Державну митну службу України».

Ця постанова набуде чинності з 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, зараз у Міністерстві фінансів проходить комплексна перевірка. Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина», оперативна діяльність Мінфіну фактично виявилася заблокованою. Газета стверджує, що таким чином Президент шукає привід для звільнення міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА. «Претензії Віктора ЯНУКОВИЧА до роботи ключового фінансового відомства країни привели до перевірки міністерства із залученням працівників СБУ, податкової служби і фінансової інспекції. Джерела "Ъ" у Кабінеті міністрів стверджують, що таким чином готують місце нового віце-прем`єра - міністра фінансів для нинішнього голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Він має завершити реформу, об`єднавши податкове і митне відомства в структурі Мінфіну», - пише газета.