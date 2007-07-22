Ющенко подякував Меркель за підтримку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює проведення трьох раундів переговорів щодо поглибленої угоди Україна – ЄС, висловивши вдячність Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ за активну підтримку України в цьому процесі. На цьому глава української держави наголосив під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ, що відбулася в неділю на території колишнього концтабору «Флоссенбюрг».

Як повідомляє офіційний сайт Президента, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що під час наступного саміту Україна – ЄС восени цього року в Києві будуть досягнуті й закріплені відповідні домовленості. Сторони також обговорили питання інтеграції України до Євросоюзу.

У свою чергу Ф.-В. ШТАЙНМАЙЄР підкреслив, що Німеччина й надалі докладатиме зусиль, аби робота над поглибленою угодою з Україною просувалася успішно. Він запевнив В.ЮЩЕНКА в тому, що як керівник зовнішньополітичного відомства прагне витримувати терміни чергових українсько-німецьких політичних консультацій на найвищому рівні.

Ф.-В. ШТАЙНМАЙЄР також висловив вдячність українському Президентові за його участь у відкритті музею Меморіального комплексу «Флоссенбюрг».