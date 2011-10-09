У Луганську вулицями носитимуть «ікону Януковича»

Сьогодні активісти Центру розвитку сучасних аудіо-візуальних мистецтв «Луганда-хаус» проведуть акцію «Хресний хід недільного дня».

Вулицями Луганська нестимуть роботи луганського художника В’ячеслава БОНДАРЕНКА «Ікона Св. Януковича», «Ікона Св. Азарова» та інших.

Як повідомив в інтерв'ю кореспонденту УНІАН сам В.БОНДАРЕНКО, центр «Луганда-хауз» готує для ходу «ікони» й інших персонажів українського політикуму: зокрема, міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, народного депутата України і акордеоніста Яна ТАБАЧНИКА, народного депутата України Олега ЛЯШКА.

«Хресний хід» розпочнеться опівдні біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де для всіх бажаючих буде проведений майстер-клас, а потім учасники акції пройдуть до обласної держадміністрації, а далі центральними вулицями Луганська.

За словами В.БОНДАРЕНКА, до акції спонукала реакція людей, що прочитали новину про «ікону Януковича» на українських сайтах. «90% сприйняли цю новину серйозно. Мене погрожували повісити в туалеті, розправитися по-іншому. Хоча як можна малювати ікону на коробці цукерок і використовувати при цьому декоративні камінчики для акваріума?» – запитав В.БОНДАРЕНКО.

Він також нагадав, що «Ікона св. Януковича» була презентована 1 жовтня на виставці візуального мистецтва «+/- 15».

Як повідомлялося, інсталяція, що викликала резонанс, виготовлена луганським художником В.БОНДАРЕНКОМ з цукеркової коробки і кольорових камінчиків.