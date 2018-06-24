Віктор Небоженко: Януковичу піднесли два «сюрпризи»

Віктор Небоженко - керівник центру «Український барометр». Барометр, як відомо, - це прилад, що вимірює атмосферний тиск. Інтерв`ю з Віктором Сергійовичем - спроба визначити політичний тиск України та спрогнозувати "погоду" на завтра.

Вікторе Сергійовичу, сьогодні почали читати вирок Тимошенко. У журналістів склалося враження, що влада хоче вийти з правового глухого кута, створеного процесом над лідером опозиції, і не знає як. Який сценарій був би для правлячої політсили оптимальним?

Пам`ятаєте подібні процеси в Радянському Союзі? Судять дисидента. Маса суддів, маса глядачів. Захід тисне на СРСР. Пізніше, незважаючи на обвинувальний вирок, підсудного садять в літак і відправляють з країни. Цього хотіла б правляча партія і сьогодні. Але зараз так просто відпустити Тимошенко вже не можна. Руйнується з таким трудом створена репресивна правоохоронна машина, яка вихоплює будь-який тип опору, втручання в політику, дисидентства і тут же робить його кримінальним. При цьому багато видів економічних злочинів звільняються від переслідування. Це характерно для авторитарного латиноамериканського типу, коли закон сприймається лише як знаряддя боротьби з інакомисленням. Захід дуже добре це знає. Адже лідери західних демократій багато разів мали справу з такими напівавторитарними режимами. Ви легко згадаєте ситуацію з історії, коли президент Франції чи канцлер Німеччини дорікає солідному африканському вождю, що не можна їсти маленьких дітей чи не можна своїх політичних супротивників віддавати на поталу левам. А вождь каже: у нас суд такий і боги самі вирішують ці проблеми. Тому коли Янукович каже, що у нас все вирішує суд, то Захід не вірить і каже: «У нас великий досвід спілкування з такими ситуаціями». Така була практика.

Які варіанти розвитку ситуації?

Для влади найпростіше - напровити справу на дорозслідування. Або дозволити захисту подати швидку апеляцію до Верховного суду України, який все це швидко руйнує і визнає Тимошенко невинною. Але це удар по політичній позиції та новій ролі прокуратури в Україні. Коли прокуратура Україна з подачі еліти, чи то Генерального прокурора, чи то заступника Генерального прокурора вимагає сім років для Тимошенко, вона насправді заганяє в пастку не Тимошенко, а Януковича, який і помилувати її не може, і не може сказати, що прокуратура помилилася. Найпростіший вихід: він кличе Генерального прокурора і каже: зізнайтеся, що справа була погано підготовлена. Починайте спочатку, і шукайте справу з новим складом, і з новим змістом. Ось, наприклад, Тимошенко неправильно купила п`ять машин швидкої допомоги і одну з них залишила у себе на дачі. Це як Луценка судять за сорок тисяч гривень. Або припустимо, пред`явити звинувачення Тимошенко, що всі вбивства за останні двадцять років, починаючи з Гетьмана, і закінчуючи отруєнням Ющенка, це справа Тимошенко. Думаю, той же Ющенко не відмовиться знову попрацювати свідком.

Але тоді постає питання, а що ж горе-слідчі й співробітники прокуратури, які так легковажно підставили Януковича? Янукович не зовсім винен. Адже він не підозрював, що право може стати для нього серйозною політичною проблемою. Він - людина, яка виросла в суворих умовах регулярного конфлікту з законом, у тому важкому середовищі, де право, суддя і закон повинні бути завжди слабшими як за бандита, так і за партійного працівника. Він не підозрював, що раптом звичайне переслідування свого політичного противника методом закону та правоохоронних структур може вилитися в такий скандал. Але він швидко вчиться. І якщо тепер життєрадісний Пшонка принесе йому нові справи на «перспективних» політв`язнів, то Янукович дуже обережно буде розглядати фотографії цих ймовірних страждальця і ​​в`язнів совісті.

Якщо Тимошенко випустять, можна буде розраховувати, що процес євроінтеграції Україна не буде загальмовано?

Думаю, що Янукович не до кінця розуміє, що таке євроінтеграція. Якби Захід йому прямо сказав, що фактором вашої євроінтеграції є ваші гроші, які лежать в наших європейських банках, то він би швидко зробив правильні кроки. А в нього якесь міфічне уявлення про євроінтеграцію, як про такий собі прийом «погуляти наліво». Це як випадковий сексуальний зв`язок, який можуть помітити, а можуть не помітити. Люди при владі не розуміють, що це світоглядний і цивілізаційний вибір, що це наслідки для власного режиму влади. Янукович сприймає це як якесь туристичне приєднання Україна до великого європейського материка. І тут західні лідери теж трохи винні. Йому говорять, що ЄС - це високі стандарти, але не пояснюють ризики для самого Януковича. Цим, до речі, скористався Кремль, який активізував протилежний проект - Євразійський союз. І тому у Януковича голова обертом. Він, як постаріла наречена, до якої стали залицятися великі гарні хлопці...

Це що, Путін - великий і гарний?

У нього робота бути великим. Хоча Янукович навіть на колінах буде вищий за нього. І тим більше протиприродний їх союз.

Як позначається на рейтингах БЮТ і ПР судовий процес?

Ніяк. У Тимошенко є свій електорат, який від неї не відмовиться. Ні рейтинги влади, ні рейтинги опозиції не зростають. Населення не сприймає судовий процес, як щось мерзенне. Важке економічне становище, глибоке розчарування, яке вдруге після Ющенка отримує вся Україна, нівелює сприйняття суду.

У Януковича є яструби і голуби в оточенні чи він все вирішує сам?

Він визнає підготовлені кимось рішення. А потім він, як Ющенко, доводить, що це особисте рішення. Він мало чим відрізняється від Ющенка, тільки не називає «любі друзі», виріс в іншому середовищі і розуміє, що такими словами не розкидаються. Він - як людина, яка танцює танго без партнера. Іноді робить другий крок, іноді шостий. Його рухи виглядають слабораціональними і потворними, а іноді смішними, як у Чарлі Чапліна.

Але вибирати лідера зараз немає з кого, правда?

Правда. БЮТ розривають на частини. Без Тимошенко він дуже швидко розвалиться. Середній апарат БЮТу, якщо Тимошенко посадять, дуже швидко її зрадить. Та й Турчинов теж зрадить.

Турчинов ніколи її раніше не зраджував ...

Якщо Тимошенко посадять, то навряд чи він захоче перестукуватися з нею з іншої камери. Він віддасть перевагу тому, щоб писати книги про мужність політиків, ніж самому мати такі почуття. У нас напівкриміналізована і сектантська свобода, яка приносить більше задоволення Медведєву і Путіну, ніж власне електорату і Україні. І олігархічна свобода, носієм якої є лідери партії «Фронт Змін». До слова, у путінського «Народного фронту» і у «Фронту Змін» Яценюка одні й ті ж російські політтехнологи. Уявляєте, який рівень керованості капіталу, якщо в РФ під час президентської кампанії на Путіна і в Україні під час президентської кампанії на Яценюка працюють одні політтехнологи? Тут пригадується Кірєєв, який якось обмовився, що Тимошенко обдурила Путіна і Україну. Якось не дуже віриться, що вона могла обдурити першого. Так же й з політтехнологами, важко повірити, що вони могли обдурити обох.

Я чула, що спонсор кампанії Яценюка погодився працювати тільки з цими російськими політтехнологами, оскільки він тільки їх оплачував...

Я ж кажу про керованість капіталу. І знову олігархи, які допомагають молодій надії. Україна все це вже проходила.

Скажіть, чому Янукович відкрив справу проти Кучми, якщо розумів, що він не доведе її до кінця?

Всі ці справи, як я згадував, тільки тому, що у нього було легковажне уявлення про те, чим повинні займатися правоохоронці. Він повинен звільнити половину Адміністрації Президента, яка займається правоохоронцями і підчистити прокуратуру. Він страждає через їх ініціативи, а вони знизують плечима. Янукович не припускав, що так буде важко народжуватися вирок Тимошенко. Не може ж він на тлі важкого вироку пошкодувати Кучму.

Цей процес буквально «роздягнув» прокуратуру. Питання до свідка типу, звідки ви знали, що буде погана погода? Або "чому ви як міністр, зустрічалися з головою Укратрансгазу" не залишає сумнівів у порядності і IQ українських прокурорів...

У світі є практика, коли переможець судить переможених. Але це або проходить в дусі перевороту: трійка суддів, тижневе псевдорозслідування і розстріл. Або проходить довго, роками з дотриманням усіх норм. А наші вибрали найгірший варіант - щось середнє. І не варіант, коли противника швидко розстрілюють, і не тривале розслідування з дотриманням усіх норм. Подивіться, десять років не можуть посадити Берлусконі. Тому що там дотримується процедура.

Зараз готується заміна в уряді. Чим ви її поясните?

Найсолодше місце - місце міністра фінансів. Коли стало відомо, що ми не отримаємо легких для крадіжки грошей МВФ ... а крадіжка грошей МВФ завжди було улюбленим заняттям для тих, хто приходив до влади. Але в цій ситуації або доведеться закручувати гайки (ну тоді і собі теж), або тоді забирати один в одного власність. У країні закінчилися гроші. Коли Януковичу кажуть, що грошей немає, то знову сюрприз. То, виявляється, право має діяти, то, виявляється, і грошей немає. Ну дві таких неприємності - це важко для психіки.

Коли відкривали НСК Олімпійський, я згадувала погроми в Британії. Там теж простий народ залили пивом і присадили на футбол. А потім нехай і отупіле суспільство все одно виявилося незадоволеним рівнем споживання і стало влаштовувати погроми. Ось і зараз українських людей хочуть купити пивом і футболом ...

Так, це правда. Людям хотіли піднести видовище. Ризикну припустити, що судове переслідування Тимошенко теж мало стати заміною добряче набридлій телеполітиці. Два громадянини РФ окопалися на наших телеканалах. Ці заїжджі маги короткої брехні виявилися списаними у великих телеімперіях і приїхали в провінцію вражати її своїми банальностями.

А чи зуміють футбольні чемпіонати відволікти людей від проблем?

Ви бачили, що на відкритті стадіону в Києві ораторське красномовство президента зіштовхнулося з нерозумінням сімдесяти тисяч людей?

Так, вони улюлюкали, коли виступав Янукович ...

Улюлюкали і явно отримували від цього задоволення. І якщо він би вийшов на біс, вони б знову обдали його хвилею публічного презирства. Тому я починаю підозрювати, що не так легко буде Януковичу відкривати ЄВРО під акомпанемент натовпу. А як це сприйматимуть іноземні фанати! Політика на стадіоні вважається показником авторитарної проблеми. Там ти можеш закричати, знаючи, що тобі за це нічого не буде. Захід теж знає. Янукович ще подумає, чи потрібно йому відкривати чемпіонат Європи в Києві, знаючи, як його приймуть. Політика обов`язково буде на стадіоні під час проведення ЄВРО. А потім будуть оприлюднені корупційні скандали.

Люди не відмовляться їхати до Києва з політичних причин, футболісти - не найрозвиненіші носії політичної культури. Але при цьому, не сумніваюся, що десять тисяч британців і п`ятнадцять тисяч німців з великим задоволенням поулюлюкають проти президента, якого навіть не знають. Це називається солідарність. І коли омонівці будуть питати у захмелілого поляка чи німця, чи розуміє, за президента якої країни він дякує жителям Донбасу, і чи знає він, де той Донбас знаходиться, він буде радісно кивати і говорити: «Так-так. Донбас на стадіоні ». Чемпіонат буде політизований. Тимошенко зуміє влаштувати дуже веселе життя в період Чемпіонату, навіть сидячи у в`язниці. Кожен вибирає свою карму.

Може, Президент візьметься за розум і випустить Тимошенко?

Якби він був злодієм районного масштабу, у нього був би час на це. Він - Президент. Мудрість повинна з`являтися на другий день після інавгурації.

Розмовляла Маша Міщенко